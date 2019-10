CASTROVILLI, L'esultanza era per Ribery. Nazionale...

Gaetano Castrovilli ha parlato così nel post partita di ieri dopo la gara vinta per 2-1 contro il Sassuolo a Reggio Emilia: "Dovevamo vincere dopo la sconfitta di domenica. Voglio ringraziare il nostro pubblico perché è come se avessimo giocato in casa, il gol lo dedico anche a loro. L'esultanza? Ovviamente era per Ribery, prima della partita me lo aveva detto e quindi la dedica va a lui prima di tutti. Negli allenamento è sempre molto di aiuto ed anche oggi ci ha seguito a Reggio Emilia. Ci aiuta moltissimo. Commisso? Spero che diventi un'abitudine vincere con lui. Nazionale? Incrocio le dita".