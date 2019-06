CASTROVILLI, Interesse dell'Udinese ma i viola...

EX VIOLA GERSON, ARRIVATO A V. STUART PER LE VISITE CON LA ROMA È arrivato anche Gerson a Villa Stuart per le visite mediche della Roma. Il centrocampista rientrato dal prestito alla Fiorentina, sta per svolgere i test di inizio stagione anche se la sua permanenza nella Capitale è tutt'altro che scontata. Ecco... È arrivato anche Gerson a Villa Stuart per le visite mediche della Roma. Il centrocampista rientrato dal prestito alla Fiorentina, sta per svolgere i test di inizio stagione anche se la sua permanenza nella Capitale è tutt'altro che scontata. Ecco... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 Giugno 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi