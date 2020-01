CASTROVILLI, Esami per lui a Careggi. In campo...

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Gaetano Castrovilli. Secondo quanto riportato da Sky, nel corso della ripresa ha accusato un malore senza ricevere colpi in testa. Il centrocampista non si ricordava neanche dove fosse e per questo Orsato ha interrotto il gioco facendo entrare i sanitari con il medico viola che ha deciso immediatamente il cambio. Per precauzione, lo staff medico della Fiorentina ha deciso di trasportare il giocatore all'ospedale di Careggi per effettuare alcuni accertamemti. Il classe '97 è stato raggiunto dal fratello e dalla fidanzata Rachele Risaliti che erano in tribuna a vedere la partita.