"Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. L’abbraccio della Fiesole è un ricordo che batte dentro me come un secondo cuore" sono le parole scritte da Gaetano Castrovilli su Instagram sotto il suo ultimo post, dove sottolinea ormai l'obiettivo di raggiungere le 100 presenze con la maglia viola, già con il Monza.