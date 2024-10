CASTORI, Colpani timido ma se in fiducia è da Nazionale

FirenzeViola.it

L'allenatore Fabrizio Castori è intervenuto a Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanà, per parlare del suo ex giocatore Andrea Colpani, che ieri ha segnato una doppietta nella gara contro il Lecce. Ecco le sue parole: "Sono contento, uno come lui merita ma ci ha messo un po' per uscire. E' timido, ha bisogno di sentire fiducia. E' uno che sa giocare a pallone, prima o poi sarebbe uscito fuori. Per me deve assolutamente ancora crescere. Ora si è sbloccato, ha dimostrato le sue potenzialità ma può arrivare ancora più in alto. Felice per la doppietta e che sia entrato finalmente dentro la mentalità della Fiorentina, ma deve continuare. Ha rotto il ghiaccio e gli serviva questo, a volte essere chiusi ti fa perdere tempo per inserirsi nel gruppo".

Dove può arrivare? "Per me può arrivare in Nazionale. In Italia non abbiamo troppi campioni, ma lui deve arrivare lì. A Trapani lo utilizzavo mezzala sinistra in un centrocampo a tre. Lui non è uno dallo scatto bruciante, ma se ha campo arriva alla conclusione. Più campo ha, più rende. Da esterno deve venire dentro al campo, altrimenti lo penalizzi se parte troppo distante. Sottopunta al posto di Gudmundsson può giocarci".