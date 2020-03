CASTELLACCI, Sport andava fermato prima. Quando...

Lo sport andava fermato a fine febbraio. Lo ha detto l'ex medico della Nazionale, Enrico Castellacci, ai microfoni di MilanNews.it: "Bisognava interrompere prima il campionato e la Champions League. L’ho detto un mese fa, però mi presero per eretico. Non l’avevo detto per creare allarmismo, semplicemente mi rendevo conto che si andava avanti nello sport quando l’ambiente sociale veniva travolto come uno tsunami dal virus. Al di là dei fatti economici oggi come oggi non ha più senso logico giocare. Non ha senso logico e civico pensare al calcio, le cose devono essere rimandate. Pensate che con l’Italia ridotta in questa maniera si possa ancora pensare di giocare? In questo momento la priorità è un'altra, il resto ha poco senso. Anche sulla ripresa degli allenamenti, devono decidere i medici sociali delle squadre, devono creare ambienti di sicurezza per staff e giocatori”.