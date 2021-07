CASTELLACCI, Rino-ACF, sono sbalordito. Italiano...

Lo storico medico sociale della Nazionale italiana Enrico Castellacci, oggi presidente dell’associazione medici sportivi, ha parlato della sfida di domani sera dell’Italia nella finale di Euro2020: “Questa Nazionale è stata brava e fortunata, la finale è meritata in modo assoluto. La scarica di adrenalina è tale che sarà bello assistere a questa partita. Il valore del gruppo non si discute e lo spirito che ha questa squadra è lo stesso che animava la Nazionale di Lippi nel 2006 e quella di Prandelli nel 2012. Lo si vede dall’esterno che in quello spogliatoio c’è un’alchimia speciale. La mancanza di un campione? Forse è vero, ma è una scelta diversa: quando si ha una squadra con tante individualità è sufficiente. La Fiorentina? I valori di Gattuso sono sempre stati chiari, mi dispiace per com'è finita con Rino esattamente come per Prandelli: sono rimasto sbalordito per il passaggio da Gattuso a Italiano, sarebbe stato un ottimo allenatore per la Fiorentina. Italiano però è molto bravo per cui sono certo che farà bene".