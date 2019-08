Antonio Cassano, ex compagno di squadra sia in giallorosso che in Nazionale tra i tanti anche di Daniele De Rossi, ha parlato nel corso dell'intervista a SportWeek della sua scelta di andare a giocare in Argentina: "Non mi aspettavo che De Rossi andasse al Boca. Pensavo dicesse sì alla Fiorentina, ha fatto questa scelta per rispetto della città, per i tifosi della Roma".