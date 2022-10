CASSANO, Leao fenomeno solo con squadre come ACF

L'ex attaccante della Serie A, Antonio Cassano, ha parlato così del giocatore del Milan Rafael Leao: “Leão sarà anche il migliore del nostro campionato ma la Serie A è il quinto campionato in Europa. Fa la differenza con Empoli, Fiorentina e Bologna ma in Champions è una roba diversa. Per me può stare a fare la panchina a Coman o a Luis Díaz”.