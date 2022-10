CASO, Stasera con la Lazio bivio importante. Italiano...

Mister Mimmo Caso a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della sfida Fiorentina-Lazio: "La formazione biancoceleste? Luis Alberto tutta la vita, sceglierei lui al posto di Vecino. Potrebbe dare un'impronta alla gara importante, mentre Vecino è uno che può dare più corsa e copertura. Per Italiano è difficile riconfermarsi, come succede a tutti. Riproporsi ai livelli dello scorso anno è difficile, sono mancati dei risultati finora e ha una classifica deficitaria. E' una squadra che sta cercando se stessa, diversa da quella che aveva un'identità precisa l'anno scorso. Una vittoria in Conference non può togliere i dubbi ma almeno rasserena l'ambiente in parte. Per me metterlo in dubbio è assurdo, visto cosa fatto la stagione scorsa, ma il calcio è così. Stasera però è un bel bivio. Se non fa risultato contro una Lazio che si sta mettendo in mostra, sarà difficile. Sarà un test duro anche per la Lazio, che deve continuare sulla sua strada. Dovesse vincere diventerebbe molto buona la classifica. Vedo una partita spettacolare, viste queste premesse. Sarri? E' difficile entrare nella mente dei giocatori in certe circostanze, la Lazio in certi momenti ha avuto passaggi a vuoto ma rispetto all'anno scorso mi apparsa meno ballerina. Il lavoro dell'allenatore si sta vedendo, per arrivare a vedere il suo gioco c'è bisogno di fare altra strada ma sono i giocatori che devono continuare a metterci la loro disponibilità".