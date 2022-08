CASINI, Tanti danni a causa del nubifragio di ieri

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato stamani della difficile situazione che il suo comune ed in generale Firenze sta affrontando a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sulla città nella serata di ieri: "Una vera e propria bomba d'acqua. Un disagio con pochi precedenti visto che in un'ora e mezzo è scesa una quantità di pioggia che non si era vista negli ultimi mesi. Per fortuna non ci sono feriti ma ci sono diversi danni materiali. Ho visto immagini che non avevo mai visto, ora bisogna capire perché non hanno funzionato gli impianti di riciclo delle acque. Al momento comunque la situazione è ridimensionata. Ho chiesto alla città di Firenze l'attivazione dello stato di emergenza ed a breve faremo una riunione per capire come muoversi, perché i danni economici sono piuttosto ingenti nel nostro comune".