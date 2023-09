CASINI, Sono vicino a Matteini. V. Park è aperto a tutti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il sindaco Francesco Casini ha commentato così ciò che è accaduto a Francesco Matteini al Viola Park: “Sono dispiaciuto per l’accaduto in un giorno speciale, che doveva essere solo di festa per tutti. Ho parlato con Francesco Matteini, che è nostro cittadino, e gli ho espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale. Allo stesso modo ho parlato anche con Fiorentina per capire quanto accaduto.

Mi metto a disposizione di entrambi per trovare un’occasione di chiarimento se vorranno. Il Viola Park nasce come luogo inclusivo aperto a tutti e so con certezza che la Fiorentina lo ritiene tale, tutti abbiamo lavorato per questo. Bagno a Ripoli pure ha sempre fatto dell’apertura e dell’inclusività valori fondanti”.