CASINI, Nazionale Trapiantati al Viola P. un onore

© foto di Federico De Luca 2022

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha postato sui social le immagini dell'incontro con una delegazione della Nazionale di calcio Trapiantati ospitati dalla Fiorentina al Viola Park, aprendo ad una partita della stessa nel centro sportivo viola. "Saremo onorati di fare la nostra parte e contribuire a promuovere la cultura del dono" ha commentato il primo cittadino ripolese.

"Martedì ho avuto il piacere di incontrare al Viola Park una delegazione della Nazionale Italiana Calcio Trapiantati, accolta dal dg della Fiorentina Joe Barone. Insieme alla presidente Kati Russo erano presenti l’allenatore Giorgio Enzo, che in gioventù ha militato in serie A e in serie B con il Lecce, l’Atalanta e il Torino, e alcuni giocatori, come il fiorentino Alessandro Muoio, con un passato da professionisti" si legge nel post su Facebook.

"Oggi calcano il campo per ricordare attraverso lo sport l’importanza della donazione, la massima espressione di altruismo e spirito civico - prosegue Casini - Il nostro comune ogni anno conferma la sua generosità e il suo grande cuore, con il 90% dei cittadini a favore della donazione, anche grazie alla grande attività di sensibilizzazione svolta dal Centro trapianti dell’Asl Toscana Centro guidato fino a poco tempo fa dal dottor Alessandro Pacini, nostro concittadino. Il dg Barone ha aperto le porte del Viola Park per una partita della Nazionale e noi come amministrazione saremo onorati di fare la nostra parte e contribuire a promuovere la cultura del dono!"