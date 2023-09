CASINI, Il punto sul V. Park tra domani e il Genio Civile

Fonte: Lady Radio

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato in merito alla questione Viola Park e le aree non ancora agibili.

Un genitore può entrare all'interno del centro sportivo a vedere il figlio che gioca nella Fiorentina? "Deve deciderlo la Fiorentina. Ci sono delle aree agibili ma sono un po' ristrette. Starebbero in uno spazio ristretto finché non sarà agibile il progetto del mini stadio, dove ci sono tutti gli spazi dell'accoglienza. Tecnicamente ancora non si può entrare nell'area di progetto dei mini stadi dove ci sono le aree dell'accoglienza. Poi il centro sportivo è agibile e all'interno la Fiorentina ci vive".

Quando ci sarà l'agibilità dei mini stadi? "C'è stata una grande discussione settimana scorsa. La seconda ci sarà domani in commissione. Mi auguro che verrà data l'agibilità: tutti i progettisti che lavorano per la Fiorentina stanno organizzando la documentazione mancante e io sono convinto che domani ci sarà tutto. Nel frattempo si sono svolte delle riunioni di percorso propedeutiche: domani avremo la certezza che il percorso non avrà intoppi, io sono certo che non ci saranno. Corre parallelo un percorso di sanatoria da parte del Genio Civile, ci sono già stati degli incontri. Dal 18 al 22 settembre sono convinto che sarà chiuso anche questo percorso. Non è assolutamente da attribuire al Comune di Bagno di Ripoli questo ritardo. Ottobre sarà il mese dell'inaugurazione ufficiale del Viola Park che sarà aperto a tutti. Sarà la Fiorentina a decidere la data".