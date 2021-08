CASARIN, La tecnologia in campo non risolve i dubbi

Sul Corriere dello Sport l'ex fischietto Paolo Casarin ha espresso i suoi dubbi sulla tecnologia: "Oggi anche gli arbitri mostrano con felicità l'orologio che riporta la sentenza giusta, ma non sempre la tecnologia risolve le cose. Infatti non si può dimostrare l'attimo preciso in cui un giocatore passa la palla al compagno, in quanto si tratta di situazioni diverse con un certo numero di frame altrettanto diversi. Pertanto la scelta di quelle immagini è "umana" e quindi con potenziali dubbi".