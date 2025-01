CASADEI, Offerta Lazio da 13 milioni. La formula frena l'ok

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno dei giocatori italiani all'estero più corteggiati dai club di Serie A, in passato anche dalla Fiorentina, è Cesare Casadei. Il centrocampista classe 2003 è in uscita dal Chelsea che chiede 15 milioni di Euro per la sua cessione. La Lazio è la società che per il momento si è avvicinata di più con un'offerta da 13 milioni. La trattativa però, come riportato dal Corriere dello Sport, è ancora lontana dalla fumata bianca a causa di alcuni dettagli contrattuali ancora in sospeso come i termini del riscatto, le modalità di pagamento e l’eventuale clausola di recompra. Il calciatore, tra le varie proposte, sarebbe orientato a vestire la maglia biancoceleste ma la decisione dipenderà anche dai Blues che non possono superare il limite dei sei prestiti concessi in una stagione.

La trattativa quindi, se si chiuderà, potrà andare in porto solo negli ultimi giorni. Intanto Torino e Monaco restano alla finestra interessati.