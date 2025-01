CAROBBI, Ciao Aldo, grande uomo: che amore per Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Stefano Carobbi, ex difensore tra le altre di Fiorentina e Milan, ha espresso il proprio cordoglio su Facebook per la scomparsa di Aldo Agroppi, suo ex tecnico a Firenze: "Ciao Mister, non è da molto che sono riuscito a chiamarti Aldo... troppo il rispetto nei tuoi confronti Non ci credo ancora ma sei stato un grande uomo, oltre che un grande Allenatore. Sei stato la mia chioccia oltre che un amico sincero e premuroso. So quanto hai amato Firenze, la Fiorentina oltre che al tuo Toro...Un abbraccio Aldo da “Cianci” come mi chiamavi tu".