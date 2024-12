CARNEVALI, Normale che Berardi abbia richieste da big

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'amministrazione delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a Italia 1, canale tv che trasmette la partita di Coppa Italia tra Milan e i neroverdi, rispondendo anche ad una domanda sul futuro di Berardi.

Berardi può ancora essere utile a qualche big?

“Un giocatore come lui sarebbe utile a tutti. Dobbiamo pensare all’utilizzo che dobbiamo farne noi. Normale che un campione come lui abbia richieste ma l’importante è che torni al top e ci sta arrivando. Oggi dobbiamo essere contenti di averlo in questa squadra anche se stasera non gioca".