CARNEVALI, Lucca è saltato per 2 milioni. Il Pisa...

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia ed ha fatto il punto sul perché si è arenata la trattativa per portare Lorenzo Lucca in neroverde: "Non c'erano le condizioni. Noi lo seguivamo da un po' di tempo, ma alle nostre condizioni: non c'è stato alcun accordo con il Pisa e ci siamo lasciati da amici e non faremo nulla. E' stato un discorso economico, abbiamo un'idea sull'investimento. Ci sta che il ragazzo possa avere degli alti e bassi, ma non ci siamo fermati per questo. Inizialmente c'era la volontà del Pisa di poterlo fare, la proprietà ha avuto un'idea diversa. Vedremo poi per il futuro, c'è ancora più tempo nel caso. Differenza di 4 milioni? No, due...".