CARNEVALI, Anno particolare: vinto con Inter, Juve e Viola

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a La Politica nel Pallone, su Gr Parlamento, a seguito dell'infortunio accorso a Domenico Berardi e toccando tanti temi della stagione neroverde. Nel farlo, Carnevali non ha mancato di sottolineare comunque le vittoria più importanti del Sassuolo, tra le quali anche quella con la Fiorentina: "Questa è un’annata particolare. Siamo riusciti a vincere contro Inter, Juventus e Fiorentina ma abbiamo perso tanti punti. Abbiamo perso certezze, non è certamente una delle migliori. Dionisi ha fatto un ottimo lavoro, purtroppo chi ci rimette è sempre l’allenatore ma sono convinto che avrà un grande futuro. In certo momenti, purtroppo, bisogna cambiare questo trend".

Che percentuale dà alla salvezza del Sassuolo?

"Più del 50%. Noi ci crediamo e dobbiamo crederci tutti. Siamo a 11 anni consecutivi in Serie A e vogliamo riuscirci ancora. Siamo in 8 che ce la giochiamo. Noi siamo indietro, ma anche ieri non meritavamo di perdere. Se abbiamo paura siamo morti, dobbiamo abituarci a giocare per la salvezza”. Carnevali poi sottolinea come “dobbiamo pensare a noi stessi, sono convinto che abbiamo una buona squadra fatta da giocatori di qualità e sono convinto che i valori alla fine devono venire fuori. Non dobbiamo avere paura e la scelta di Ballardini è stata fatta per questo motivo perché crediamo che sia il miglior profilo per pensare di ottenere più punti possibili".