CARNASCIALI, Il tecnico giusto l'abbiamo cacciato

Intervenuto quest'oggi per parlare di temi legati alla Fiorentina, l'ex difensore Daniele Carnasciali ha parlato così: "Tutte le partite sono difficili quest'anno. Non dobbiamo guardare l'avversario ma continuare a fare punti. Fortunatamente dietro continuano a fare come o peggio di noi. La conferma di Pradè? Non ha fatto benissimo negli ultimi anni ma se lo riconfermano spero ci possa essere una programmazione a lungo termine. Un allenatore bravo che sapeva gestire i giocatori giovani l'avevamo, era Pioli e l'abbiamo cacciato. Ora devi fare una programmazione seria, qualunque sia l'allenatore. Se prendi Gattuso devi pensare al futuro e a come gioca, tenendo i giocatori bravi. Se cedi uno come Vlahovic non cresceremo mai. Qua si ragiona come una piccola squadra, ma Firenze non è così".