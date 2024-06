CARESSA, A quest'Italia mancano giocatori di personalità

FirenzeViola.it

Il giornalista Fabio Caressa, intervenuto come di consueto a Sky Sport, ha commentato così la brutta prestazione dell'Italia contro la Spagna a Gelsenkirchen: "Ieri dovevamo capire a che punto siamo, spero che la verità come sempre stia nel mezzo e che l'Italia vera sia a metà tra quella che pensavamo che fosse dopo l'Albania e quella che abbiamo visto effettivamente contro la Spagna. Siamo rimasti troppo schiacciati, in questa Nazionale non ci sono giocatori di personalità ed esperienza internazionale che possono cambiare il trend durante la partita.

Il ct Spalletti deve risistemare alcune cose a livello tattico: penso a Dimarco, che deve fare meno campo per arrivare al cross sul fondo, o a qualcuno che abbia più passo di Jorginho in mezzo. Secondo me non vanno cambiati i principi di gioco dell'allenatore, ma solo alcuni aspetti a livello di gioco e sistemazione".