CARBONI, Cutrone si è perso, ha bisogno di fiducia

Amedeo Carboni, ex-centrocampista e bandiera di Roma e Valencia, tra i vari argomenti trattati durante il suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche del nuovo acquisto del Valencia, l'ex-Fiorentina Patrick Cutrone e del capitolo stadi in Italia. Questo un estratto dell'intervista di oggi:

Come giudica la stagione del Valencia? Cosa può dare Cutrone?

"Arriva in un momento in cui la squadra sta andando male per vari motivi. Cutrone ha avuto un grande esordio col Milan, spesso cambiava le partite e ha fatto gol importanti: faceva pensare che potesse avere, e ancora averlo visto che è giovane, un futuro. Quando è andato via per fare il titolare, però, si è perso. Finché sei giovane ed entri nessuno dice niente, ma se sei titolare tutti si aspettano i gol, e imporsi a Valencia non sarà facile, ma d'altro canto il giochino è questo. Cutrone è uno che ha bisogno di fiducia ma non so se ne avrà il tempo".

Cosa potrà cambiare a Roma con Friedkin?

"Ora c'è un americano al 100% e ha una mentalità statunitense, a differenza di Pallotta. Gli avranno detto di non dire subito che vuole vincere lo Scudetto, ma mi pare che siano entrati bene. Ora vorrà capire cosa fare con lo stadio, come muoversi sugli sponsor... Bisogna dare il tempo alla nuova proprietà di avere un quadro completo e capire a cosa potranno puntare. Poi vedo che tutti pensano allo stadio, ma in una società non troppo grande, che non ha mai obiettivi importanti, non è sempre un vantaggio farlo nuovo. Arrivando in Europa League e un anno su dieci in Champions non so quanto ci metti poco a rientrare... A volte meglio ristrutturare".

Starà mica parlando del Franchi?

"Spero di poter venire in Italia e mostrare le esperienze accumulate negli ultimi vent'anni. Quando mi chiameranno vi avviserò!".