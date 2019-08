CANOVI, De Paul-Viola? La possibilità è seria

Lo storico procuratore Dario Canovi è intervenuto così riguardo al mercato viola: “In generale è un mercato molto interessante, che per la prima volta dopo anni sta facendo arrivare in Italia nomi di qualità. Il mercato viola è pirotecnico. Se dovessero arrivare poi i nomi che anche a me risulta stiano trattando la Fiorentina potrà lottare per l’Europa. Commisso? E’ un presidente alla vecchia maniera, un presidente tifoso e non un presidente investitore. Non pensa a fare business, ma pensa a come vincere e a far divertire il pubblico. Commisso rappresenta una bella novità per tutti. De Paul in viola? La possibilità è seria, anche se la valutazione di 40 milioni è eccessiva. E’ un ottimo giocatore, non una star, ma un calciatore di buonissima qualità. Potrà tornare utile alla Fiorentina, ma alla giusta valutazione economica”.