CAMPINI, Possibile ritiro da venerdì. Su Mirallas...

Arrivano aggiornamento dal Centro Sportivo Davide Astori, dove la Fiorentina sta preparando la decisiva e fondamentale sfida salvezza di domenica sera contro il Genoa di Cesare Prandelli. Innanzitutto c'è da sottolineare come la dirigenza viola stia prendendo in seria considerazione l'ipotesi di andare in ritiro anticipato da venerdì sera , così da provare a tenere concentrata la squadra ed isolarla dalle distrazioni esterne. Nonostante il tecnico Vincenzo Montella non ami questo tipo di soluzione, è un'ipotesi che sta prendendo sempre maggior piede. Infine qualche novità sulla situazione di Kevin Mirallas: il belga, uscito per infortunio a Parma, è ancora acciaccato e non è ancora possibile capire se sia in grado di prendere parte alla sfida di domenica.