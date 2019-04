CAMPINI, Fase aerobica, a parte Kharja e Krodlrup

Rinviata la partita di Parma, la Fiorentina si è allenata ai “Campini” in vista dell’anticipo di venerdì 17 al Franchi contro il Napoli. Lavoro basato sulla fase aerobica e su partitelle a tema su campo ridotto. Terapie per Kharja e Kroldrup, che a fine settimana si sottoporranno a controlli specifici per capire i tempi di recupero dai rispettivi infortuni. Contro il Napoli sarà ancora squalificato Lazzari, visto che il centrocampista non ha scontato la giornata di stop contro il Parma. Formazione che ricalcherà proprio quella che sarebbe dovuta scendere in campo oggi.