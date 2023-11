CALVARESE, Di Bello ha carte in regola per Milan-Fiore

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ospite nella trasmissione "30° Minuto" di Italia 7, l’ex arbitro italiano Gianpaolo Calvarese, ha toccato vari temi tra cui l’inizio complicato avuto finora dal collega Di Bello, prossimo arbitro di Milan Fiorentina: “Di Bello quest'anno è partito con un errore macroscopico anche se ci sono responsabilità da spartire con il Var. Milan-Fiorentina è sempre una partita difficile, sono due squadre che giocano a calcio. Di Bello è un arbitro internazionale da tanti anni, poi quest'anno deve ancora entrare in forma, questa è la verità, ma ha tutte le carte in regola per arbitrarla”.