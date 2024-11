CALHANOGLU, Escluse lesioni: con la Viola ci sarà

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A seguito del problema fisico accusato con la Turchia e il rientro in Italia, Hakan Calhanoglu stamani ha svolto gli esami strumentali necessari per chiarire l'entità del suo infortunio. Come riporta Sky Sport, sono state escluse lesioni mentre è stata confermata la leggera elongazione all’adduttore sinistro. Nel pomeriggio il giocatore lavorerà a parte e non è escluso che possa anche sostenere una parte del lavoro con il gruppo: se così fosse domani potrebbe anche essere convocato e andare in panchina a Verona, per il match di sabato.

In caso contrario, Inzaghi non lo rischierà e Calhanoglu tornerà a disposizione in Champions, martedì sera con il Lipsia per poi esserci anche contro la Fiorentina in campionato.