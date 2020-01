CALDARA, Possibile convocazione contro i viola

Ora che il percorso di riabilitazione dall’operazione al crociato è terminato, l’Atalanta spera di potere contare al più presto su Mattia Caldara. Difficile dire se il difensore sia già in grado di giocare o avrà bisogno di tempo per trovare la condizione: per cominciare, una volta ufficializzato l’acquisto, dovrebbe aggregarsi alla squadra già domani, nel momento della ripresa degli allenamenti post-Inter. Possibile, dunque - sottolinea La Gazzetta dello Sport - una convocazione di Mattia per Fiorentina-Atalanta di mercoledì in Coppa Italia: l’inserimento tra i convocati per oggi, invece, non sarebbe stato ipotizzabile nemmeno se l’acquisto fosse stato ufficializzato ieri, dato che la firma è arrivata nel pomeriggio e che a mezzogiorno è scaduto il termine per le modifiche da apportare alla rosa da consegnare alla Lega.