CALCIO, Vialli e Mauro: "Giovani il cuore pulsante"

(ANSA) - TORINO, 02 AGO - "I giovani sono il cuore pulsante del calcio europeo e non solo. Sono uno sguardo sul futuro e un esempio positivo per salvaguardare i valori dello sport, che ha un ruolo fondamentale per arginare bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile. Il contrasto di questi fenomeni rappresenta una sfida globale che necessita di una risposta immediata". Così Gianluca Vialli e Massimo Mauro, che attraverso la Fondazione Vialli e Mauro organizzano la prima edizione di "Alba dei Campioni", un minitorneo tra le giovani promesse di Paris Saint-Germain, Ac Milan, Fc Internazionale Milano e Ssc Napoli. L'evento, dal 1 al 3 settembre, ad Alba (Cuneo), è organizzato in collaborazione con Alba dei Campioni, con il supporto di Asd Alba Calcio e Asd Albese Calcio e con il patrocinio di Comune di Alba e Regione Piemonte. L'obiettivo è raccogliere fondi a favore della ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica e promuovere i valori dello sport. Ad oggi la Fondazione Vialli e Mauro ha devoluto oltre 4.000.000 euro alla ricerca. A scendere in campo saranno le formazioni under 18 delle quattro squadre, in un minitorneo amichevole. "Riflettendo sulle nostre esperienze sportive - spiegano i campioni - abbiamo sentito l'esigenza di comunicare con le nuove generazioni attraverso l'organizzazione di questo torneo". (ANSA).