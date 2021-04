INDISCREZIONI DI FV VIOLA, SEDUTA DI SCARICO POSTICIPATA. ECCO L'ORARIO La Fiorentina avrebbe dovuto sostenere una seduta di scarico questa mattina alle ore 10:30, la quale invece è stata posticipata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'allenamento andrà in scena nel primo pomeriggio alle ore 14:30. La Fiorentina avrebbe dovuto sostenere una seduta di scarico questa mattina alle ore 10:30, la quale invece è stata posticipata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'allenamento andrà in scena nel primo pomeriggio alle ore 14:30. NOTIZIE DI FV VER-FIO, AL 45' LA DECIDE VLAHOVIC: 0-1. E CHE VENUTI Al termine dei primi 45’ la Fiorentina è in vantaggio per 1-0 sul Verona al Bentegodi grazie al gol messo a segno da Dusan Vlahovic su calcio di rigore proprio allo scadere della prima frazione di gioco. Partono meglio i padroni di casa che al 3’ sfiorano... Al termine dei primi 45’ la Fiorentina è in vantaggio per 1-0 sul Verona al Bentegodi grazie al gol messo a segno da Dusan Vlahovic su calcio di rigore proprio allo scadere della prima frazione di gioco. Partono meglio i padroni di casa che al 3’ sfiorano... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 aprile 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi