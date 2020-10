CALCIO, Sospesi campionati regionali e provinciali

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PESSIMISMO PER IMPIEGO DI RIBERY Forte pessimismo in casa Fiorentina per quanto riguardano le condizioni fisiche di Franck Ribery. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, infatti, il francese quasi sicuramente non scenderà in campo per la sfida di domani contro... Forte pessimismo in casa Fiorentina per quanto riguardano le condizioni fisiche di Franck Ribery. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, infatti, il francese quasi sicuramente non scenderà in campo per la sfida di domani contro... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Siamo giunti al match-day: oggi alle 18:00 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro l'Udinese. La sfida, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020-21, verrà trasmessa in onda su Sky Sport e raccontata, come di consueto, su... Siamo giunti al match-day: oggi alle 18:00 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro l'Udinese. La sfida, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020-21, verrà trasmessa in onda su Sky Sport e raccontata, come di consueto, su... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi