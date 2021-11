CALCIO, Si valutano intervalli di 25 minuti e mini-show

Arriva una rumorosa notizia sul futuro del calcio e delle sue forme dall'Inghilterra, dal Daily Mail. L'IFAB, istituto per la standardizzazione calcistica, starebbe infatti valutando di aumentare l'intervallo tra un tempo e l'altro, dagli attuali 15 minuti a 25. Questo per poter inserire un mini-show, in pieno stile Super Bowl. Il tema verrà discusso nel meeting in programma giovedì. Restano in piedi, tuttavia, le perplessità sulla bontà della modifica poiché vi sarebbe il rischio concreto che i giocatori coinvolti abbiano più possibilità di infortunarsi. Ricordiamo che un tentativo di aumentare l'intervallo a 20 minuti fu fatto nel 2009, senza successo.