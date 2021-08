CALCIO, Messi è atterrato a Parigi. Lo aspetta il PSG

Lionel Messi è atterrato in questi minuti a Parigi. L'asso argentino è arrivato nella capitale francese insieme a moglie e ai tre figli. Sta per iniziare una nuova avventura per il giocatore più forte al mondo, dopo una carriera intera spesa al Barcellona: 17 stagioni in prima squadra, 778 presenze, 672 reti, 4 Champions League, 10 campionati spagnoli e 6 palloni d'oro solo per citare i trofei più importanti. Il giocatore ora si trasferirà in una clinica a Neuilly. Dovrebbe poi recarsi nella sede del Paris Saint-Germain per firmare il contratto che lo legherà per due anni (più opzione sul terzo) al Paris Saint-Germain.