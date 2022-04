CALCIO, Fiorentina ottava per incassi da diritti tv

Quanto incasseranno le venti squadre di Serie A dai diritti tv a fine stagione? Il budget complessivo, per la stagione 2021/2022, è di circa 940 milioni di euro, cifra già considerata al netto del paracadute e della mutualità nei confronti delle leghe inferiori. A poche giornate dalla fine, Calcio&Finanza ha tentato una stima degli incassi per ogni singolo club del massimo campionato, dettati dai criteri della tuttora in vigore - ma criticatissima - legge Melandri.

Prima della "classifica", bene ricordare quali siano. Il 50 per cento (circa 470 milioni) viene diviso in parti uguali tra tutti i club partecipanti al campionato. Il 15 per cento (140 milioni) sulla base dei punti conquistati in campionato; il 10 per cento in base ai risultati conquistati negli ultimi cinque anni. Il 5 per cento viene poi redistribuito in base ai risultati storici, dal 46/47 alla sesta stagione antecedente quella in corso; l'8 per cento sulla base dell'audience Auditel; il 12 per cento, infine, viene deciso dagli spettatori del triennio 2017-2020.

Arriviamo così alla previsione di fine campionato. A guidare la classifica, con un incasso stimato attorno ai 72,5 milioni di euro, i nerazzurri. Segue il Milan a quota 70,6 milioni, con la Juventus a completare il podio grazie a 66,6 milioni. I bianconeri, attualmente dietro al Napoli nella graduatoria di Serie A, sono invece decisamente avanti agli azzurri per quanto riguarda i tifosi (12,7 contro 7,7 milioni di incasso dai diritti tv legato alle presenze allo stadio) e piazzamenti negli ultimi cinque anni (13,6 contro 10 milioni).

La classifica 1. Inter 72,5 milioni 2. Milan 70,6 3. Juventus 66,6 4. Napoli 59,1 5. Roma 57,5 6. Lazio 52,9 7. Atalanta 45,9 8. Fiorentina 44,7 9. Bologna 38,5 10. Torino 38,2 11. Sampdoria 36,9 12. Sassuolo 36 13. Verona 35,3 14. Udinese 34,6 15. Genoa 33,5 16. Cagliari 31,8 17. Empoli 29,8 18. Spezia 28,5 19. Venezia 26,9 20. Salernitana 26,9