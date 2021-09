CALCIO FEMM., Raddoppia montepremi di EURO2022

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Il Comitato Esecutivo Uefa riunitosi ieri a Chişinău (Moldavia) e ha approvato un sostanzioso aumento dei premi distribuiti alle squadre partecipanti, oltre a un nuovo modello di distribuzione, prima dell'attesissima fase finale del Campionato Europeo femminile, in programma in Inghilterra nell'estate 2022. Le 16 squadre qualificate si divideranno un totale di 16 milioni di euro, il doppio degli 8 milioni di euro distribuiti a UEFA Women's Euro 2017 in Olanda. La distribuzione finanziaria prevede un premio garantito e bonus maggiori in base ai risultati nella fase a gironi. Per la prima volta, inoltre, il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato un programma di benefit per i club, offrendo un totale di ben 4,5 milioni di euro ai club europei che permetteranno alle giocatrici di disputare la fase finale di UEFA Women's Euro e di contribuire al suo successo. La maggiorazione dei premi e il programma benefit - spiega l'organo di governo del calcio europeo - sono iniziative importanti della strategia TimeForAction della UEFA, che garantisce una distribuzione finanziaria più alta che mai nel calcio femminile. Il Comitato Esecutivo Uefa ha anche aumentato i premi di solidarietà per i club non partecipanti, ribadendo l'impegno finanziario della UEFA nei confronti di tutto il calcio europeo e garantendo una maggiore solidarietà a più club che non partecipano alle competizioni UEFA 2021-24. (ANSA).