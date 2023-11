CALCIO, De Siervo: "Stadi e pirateria frenano la Serie A"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "In Italia il pubblico è tornato ad assistere alle partite dal vivo con affluenze record negli stadi e in tv con ottimi ascolti. Duole ripetermi, ma questa ripresa va accompagnata necessariamente sbloccando i due fronti che ancora ci frenano, la modernizzazione degli impianti e la lotta alla pirateria". Lo ha detto l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, in una nota al termine dell'odierna assemblea di Lega svoltasi in videoconferenza.

"Sebbene sia stata approvata una buona Legge pochi mesi fa ancora nulla di concreto è stato fatto: su questo fronte, infatti, perdiamo oltre un milione al giorno, soldi tolti al sistema e che, quindi, danneggiano i Club e i tifosi veri che pagano l'abbonamento in maniera legale", ha concluso. (ANSA).