CALCAGNO, Non vogliamo le Maldive...ma serve riposo

"Il calcio è più intenso, non è normale che per rendere di più ci si alleni meno". Umberto Calcagno, presidente dell'AIC, non sottovaluta assolutamente il problema infortuni a Il Secolo XIX e tutela i giocatori: "L'80% degli infortuni al legamento crociato avviene senza uno scontro di gioco, alla fine degli anni '90 la percentuale era del 20%. Un top player come Lautaro ha fatto 68 partite, 90mila chilometri di trasferte...".

Calcagno è preoccupato: "Tolte le rifiniture e gli allenamenti di scarico, un top player fa 10-15 allenamenti a stagione. Abbiamo litigato anche perché non c'è la sosta di Natale. Ci dicono che li vogliamo alle Maldive, ma in realtà 7 giorni di stop servono a recuperare. Il prodotto nel lungo periodo è destinato a deteriorarsi se non viene curata la salute dei calciatori"