CALABRIA, Con Conceicao un malinteso. Annata dura

Dopo la vittoria arrivata in extremis contro il Parma e le polemiche che sono seguite alla lite verbale al fischio finale con il tecnico Conceicao, il terzino del Milan Davide Calabria a DAZN ha chiarito: "Sono cose da campo, direi un malinteso tra i due. Ci siamo chiariti, non abbiamo capito una cosa a vicenda e poi abbiamo sistemato le cose. Non è la prima volta che accade nel calcio e non sarà l'ultima. Chiedo scusa, non è stata una cosa bella. La cosa che ci interessa di più è la squadra e aver ribaltato la partita. Ha dato anche una scossa".

Cosa è cambiato nel secondo tempo?

"Ci sono mancati un po' di inserimenti nel primo tempo, il Parma ha giocato bene e si muove bene in avanti. C'è mancata quantità in area, la parte principale per andare a far male".

Come stai?

"Bella domanda, forse la più sincera. Non è un'annata positiva come altre. Ci sono situazioni non semplici, anche private che non sa nessuno ma non mi va di parlarne. Voglio finire nel migliore dei modi e pensare al bene del Milan, al quale tengo anche più di me stesso delle volte. Sono cresciuto qui ed è la cosa più bella che posso fare. Poi ci sono situazioni come quella di oggi: non è stato semplice, ma spero di finire al meglio".