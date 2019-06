CAIRO, Europa meritata ma dispiace per il Milan

Il presidente del Torino Urbano Cairo è stato intercettato da Sky Sport: “L'Europa League? Una soddisfazione anche se dispiace per il Milan, non avrei mai voluto sostituirlo perché da bambino tifavo anche per loro. Felici perché è stata un'annata spettacolare, la migliore da quando io sono presidente ma anche la migliore dai tre punti. Negli ultimi 15 anni chi ha fatto 63 punti era sempre entrata in coppa. Fortunatamente ci siamo. Mazzarri? Con lui ho un contatto continuo. Dovremo essere veloci ma il mister è carico" Bonifazi? Con Vagnati ci siamo visti, per la SPAL sarebbe un bel ritorno, ci stiamo ragionando anche se l'abbiamo riscattato perché ci crediamo. Lo stesso vale per Lyanco che ha fatto benissimo nel Bologna e con il Brasile olimpico, è cresciuto tantissimo. Belotti? Vuole rimanere a Torino, l'Europa è importante e noi ci volevamo tornare da tempo. E anche Izzo è intoccabile".