CAIRO, 5mila spettatori ok ma a calcio serve dignità

Il patron del Torino Urbano Cairo è intervenuto al Corriere della Sera per commentare la decisione dell’Assemblea di Lega convocata di urgenza nella giornata di ieri per discutere le misure anti-Covid per il mondo del calcio. Le 20 società di Serie A, in particolare, hanno votato all’unanimità il provvedimento che fissa a 5mila il tetto massimo di spettatori che potranno accedere agli stadi. Un provvedimento che riguarderà, almeno per il momento, le sfida in programma per la 22^ e la 23^ giornata di Serie A e che il presidente del Torino commenta così: “La decisione adottata è un passo verso il governo, ma voglio ricordare che il 23 dicembre, con gli impianti chiusi e il calcio in vacanza, i nuovi positivi erano 44.595 a fronte dei quasi 200 mila di ieri. Eppure sopportiamo questo sacrificio, abbiamo votato all’unanimità, pur consapevoli di dover affrontare anche economicamente sacrifici importanti. Senza peraltro ricevere adeguati ristori, come accade invece al cinema. Merita di avere un suo ministero e una voce ufficiale all’interno del governo. Abbiamo il dovere di pretendere più dignità".