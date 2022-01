CAGNI, Vlahovic punta ideale per la Juve. I viola...

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gigi Cagni. Ecco le sue parole:

Vlahovic-Juventus, sembra ormai fatta:

"La classifica ha fatto accelerare la questione. Allegri sa che per raggiungere la Champions devi avere una squadra che non solo non le prende ma anche un attaccante da doppia cifra. Hanno preso il centravanti perfetto per la Juve e per il futuro del club. Spero non diano Morata via, perché è la seconda punta ideale, meglio di Dybala".

Colpo fondamentale?

"Chiesa e Cuadrado sono gli unici che negli ultimi 30 metri possono inventare qualcosa. Ma senza una punta d'area avevano problemi. Vlahovic risolve uno dei problemi di questa Juve".

Ci saranno difficoltà per Italiano senza Vlahovic?

"Non ci saranno, perché in una situazione come questa devi essere aziendalista. La società sicuramente interverrà. Così l'obiettivo cambia sicuramente. Italiano sta dimostrando che è uno degli allenatori emergenti e diventerà un grande allenatore".

Cosa vuole aggiungere della Fiorentina?

"Hanno l'allenatore giusto per costruire con i giovani, perché sa insegnare e rendere i giocatori per le qualità che hanno. In futuro potrebbe essere la nuova Atalanta".