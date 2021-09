CAGNI, Saponara non ha la personalità da top club

Luigi Cagni, decano degli allenatori italiani, ha parlato a Maracanà della sfida di stasera tra Fiorentina ed Inter e di due possibili protagonisti della gara, Dusan Vlahovic e Riccardo Saponara: "L'Inter sta proseguendo sul solco di Conte. Anche Inzaghi sta sfruttando il suo lavoro ora, come fece Allegri quanto arrivò alla Juventus. Inzaghi ha il suo metodo di gioco simile a quello di Antonio ed è stato facilitato nel compito. Italiano è arrivato e nel giro di poco tempo ha dato un'impronta alla squadra. Fin da subito si è vista la sua mano. Lo scorso anno ha cambiato 8 giocatori nello Spezia rispetto a quelli che lo avevano portato in A, e ci ha messo pochissimo a farli giocare allo stesso modo.

Lautaro o Vlahovic? Due attaccanti forti, se faccio il 4-3-3 prendo Vlahovic, l'unico difetto è quello di difendere palla quando gli arriva da dietro, poi diventa uno degli attaccanti più forti del mondo. Saponara? Non ha la personalità per giocare in grandi club. Ha bisogno di un allenatore che lo conosce, non è capace a reagire a situazioni di difficoltà".