CAGLIARI-TORINO, Le formazioni ufficiali del match

Unipol Domus, ore 20.45. Cagliari e Torino in campo per l’ultimo posticipo della sedicesima giornata della Lega Serie A. Un match che, Mazzarri da una parte (tra l’altro ex di turno) e Juric hanno preparato dopo un pareggio in campionato: 0-0 per i rossoblù al Bentegodi contro l’Hellas Verona, 2-2 in casa per i granata contro l’Empoli. Ecco le formazioni ufficiali del match:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nández, Marin, Grassi, Dalbert; João Pedro, Keita Baldè.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina; Pjaca, Brekalo; Sanabria.