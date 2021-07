CAGLIARI, Problemi cardiaci per Ladinetti: 3 mesi out

Tre mesi di stop per problemi cardiaci per il centrocampista classe 2000 del Cagliari, Riccardo Ladinetti. Ad annunciarlo è il club sardo stesso con un comunicato: "In occasione delle visite mediche periodiche alle quali è stato sottoposto Riccardo Ladinetti, ai fini del rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica, gli esami hanno evidenziato delle alterazioni cardiologiche che renderanno necessari ulteriori accertamenti clinici e strumentali. Il calciatore dovrà pertanto ora osservare un periodo di sospensione degli allenamenti di tre mesi, le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club. Ti aspettiamo in campo, forza Ricky!"