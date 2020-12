CACERES, In spogliatoio un po' di tensione, ma oggi...

Prima della sfida contro il Genoa, il difensore della Fiorentina Martin Caceres ha parlato così a Sky Sport: "In questo periodo con il mister nuovo, al di là della vittoria in coppa ancora, non l'abbiamo ancora ottenuta in campionato. Sono tutte partite importanti, però guardando anche la classifica è chiaro che questa lo sia in maniera particolare. Speriamo di fare un buon match e portare a casa 3 punti. In spogliatoio un po' di tensione c'è, come da tutte le parti del resto. Però sappiamo che ci sono molti giocatori giovani, in vecchi siamo in pochi. Vogliamo vincere".