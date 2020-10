CACERES, Chiesa? Un professionista. Oggi...

Il difensore della Fiorentina Martin Caceres ha parlato così nel pre partita ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo che abbiamo giocato bene che l'Inter anche se abbiamo perso. Oggi affrontiamo una grande squadra che, nonostante abbia zero punti, ha dimostrato sul campo di meritare qualcosa in più. Quest'anno cerchiamo di fare qualcosa in più ma con la piena tranquillità. Chiesa? Si parla tanto di lui sul mercato da molti anni. Non è tanto che lo conosco ma posso dire che è un buon giocatore e gran professionista. Tutti vogliono fare il grande salto ma lui è consapevole che oggi in campo deve dare il massimo per la squadra e per se stesso".