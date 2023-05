CABRAL, Un digiuno che dura da 300'. E i guai al piede...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna de La Nazione si sofferma questa mattina sul compito che avrà nella gara di questa sera Arthur Cabral, che da ex di turno contro il Basilea dovrà riscattarsi dopo un periodo difficile, tra sterilità offensiva e problemi fisici. Il brasiliano, dopo l’inatteso forfait del Maradona per un problema al piede, si riprenderà tutto il peso dell’attacco sulle sue spalle e proverà a rompere un digiuno da gol che per il numero 9 dura ormai da 300’. L'ultima sua rete - peraltro su rigore - è datata 17 aprile contro l’Atalanta.