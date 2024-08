CABRAL, Tra Brasile e Inghilterra: il Benfica vuole 16mln

FirenzeViola.it

L'arrivo di Vangelis Pavlidis chiude ulteriormente le porte ad Arthur Cabral al Benfica. L'attaccante brasiliano così potrebbe rimanere con ancora meno spazio al Benfica. Al momento il giocatore è concentrato sulla squadra e gli ordini di Roger Schmidt, senza alcuna urgenza nel risolvere il suo futuro. Ma adesso la sua vita potrebbe prendere un'altra direzione. Come riferito dal quotidiano ABOLA, l'attaccante 26enne ex Fiorentina ha la possibilità di tornare in Brasile, così come quella di trasferirsi in Premier League. Il Brentford ha manifestato interesse per il suo ingaggio, seppur non abbiano ancora formulato un'offerta concreta dopo aver sostenuto un colloquio con la dirigenza lusitana in occasione dell'amichevole al "Da Luz" del 25 luglio. Alla luce della situazione attuale, è molto improbabile che Arthur Cabral rimanga a Lisbona: il giocatore vuole trovare un club che gli garantisca spazio a volontà e il manager, Paulo Pitombeira, ha già informato il Benfica di questa volontà. Ma non ci sono stati ancora passi avanti in tale direzione.

La possibilità di tornare in Brasile potrebbe risultare confortante per il 26enne, anche se al momento è in fase di riflessione. Al momento però l'opzione più attendibile è il Brentford: bloccato dai problemi del Fair Play Finanziario, il club inglese non ha potuto avanzare un'offerta nero su bianco salvo poi proporre un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. Ipotesi che è scemata col tempo perché di fatto le Aquile vogliono rientrare dall'investimento fatto per prelevare Cabral dalla Fiorentina: la migliore delle vie sarebbe riottenere i 20 milioni sborsati un anno fa, ma il Benfica è aperto sia alla negoziazione sui 15-16 milioni di euro, sia al prestito del brasiliano.