C.T. MAROCCO, Richardson ha sentito dolore a una gamba

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da FirenzeViola.it, QUI la notizia completa, il centrocampista della Fiorentina Amir Richardson ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale marocchina per infortunio in allenamento. Al suo posto, per le due sfide di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa contro Gabon e Lesotho, il Commisario Tecnico Walid Regragui ha convocato il mediano dell'Hellas Verona Reda Belhiane.

Regragui ieri sera in conferenza stampa ha parlato così del centrocampista viola: "Richardson è stato sostituito da Belahyane perché aveva dolore ad una gamba, per questo abbiamo deciso di chiamare sostituirlo con Reda. Perché non ho chiamato Belahyane fin da subito? Perché Richardson si è riconquistato il suo posto nella Fiorentina e sta facendo ottime prestazioni nelle partite in viene chiamato in causa. Per questo motivo volevo vederlo in queste due sfide”.